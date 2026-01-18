За пропуск обеда работники могут получить наказание: сотрудника вправе даже уволить

По его словам, сам по себе отказ от приема пищи — не дисциплинарный проступок. Нарушением трудового порядка считается именно отказ от перерыва и намерение продолжать работу. Отмечается, что в обеденный перерыв работник имеет право заниматься чем угодно, только не рабочими задачами.