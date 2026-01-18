За пропуск обеда работники могут получить наказание: сотрудника вправе даже уволить

Юрист Илья Русяев предупредил, за пропуск обеда работники могут получить выговор от начальства. При этом эксперт уточнил, что трудовое законодательство регулирует сам режим, а не факт приема пищи.
«Этот перерыв не включается в рабочее время, а его конкретное время и длительность закрепляются в правилах внутреннего трудового распорядка или устанавливаются по соглашению между работником и работодателем», — приводит RT слова специалиста.
Русяев обратил внимание на исключение, в которое входят лишь специфические работы и смены продолжительностью до четырех часов. В таком случае перерыв может не предоставляться.
По его словам, сам по себе отказ от приема пищи — не дисциплинарный проступок. Нарушением трудового порядка считается именно отказ от перерыва и намерение продолжать работу. Отмечается, что в обеденный перерыв работник имеет право заниматься чем угодно, только не рабочими задачами.
