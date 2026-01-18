В Самаре определились места проведения крещенских богослужений

Традиционно в этот день во всех храмах после богослужения совершается великое освящение воды. Водоосвящение также пройдет на специально организованных иорданях — прорубях в виде креста. Прихожан просят учитывать погодные условия, планируя посещение служб, и одеваться соответствующе.