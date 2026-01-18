В Самаре определились места проведения крещенских богослужений

В преддверии одного из главных православных праздников — Крещения Господня — в Самаре утвержден список храмов, где 19 января пройдут праздничные богослужения. Основные торжества начнутся 19 января в 17:00.
Верующие смогут посетить службы в следующих храмах города: Софийский собор (ул. Соколова, 1а), храм в честь святого Георгия Победоносца (ул. Маяковского, 11), Собор Преображения Господня (ул. Ботаническая, 182а), храм в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия (ул. Ново-Садовая, 260), храм святых апостолов Петра и Павла (ул. Буянова, 135а).
Праздник Крещения Господня, или Богоявления, является одним из двенадцати важнейших праздников в православном календаре. Он установлен в воспоминание о крещении Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем.
Традиционно в этот день во всех храмах после богослужения совершается великое освящение воды. Водоосвящение также пройдет на специально организованных иорданях — прорубях в виде креста. Прихожан просят учитывать погодные условия, планируя посещение служб, и одеваться соответствующе.