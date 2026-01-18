Жители 15 домов переехали в новостройки по программе реновации в Выхино-Жулебино

«Реализация программы реновации в районе Выхино-Жулебино началась в 2022 году. Одна из первых новостроек, куда переехали ее участники, находится по адресу: ул. Академика Скрябина, д. 3/1. Сегодня количество жилых комплексов, переданных под заселение, достигло шести. Суммарно в них более 1,8 тыс. квартир. В подъездах смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Сейчас в новые дома переехали или находятся в процессе переселения около 1,6 тыс. семей», — приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.