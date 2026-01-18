В новых учебниках по географии для школьников будут задания с ИИ

Гуров отметил, что основной задачей станет переориентация курса с зарубежных стран на Россию. Сейчас, по его словам, действующие учебники по-прежнему следуют советской традиции и уделяют больше внимания другим государствам. Из-за этого школьники иногда лучше знают столицы стран Карибского бассейна, чем регионы Сибири и Дальнего Востока. Новый курс должен дать практические знания о российских территориях. Представитель РГО подчеркнул, что география, как и история с обществознанием, влияет на формирование национальной идентичности. Поэтому учебник сделают единым для всех школ страны.