В новых учебниках по географии для школьников будут задания с ИИ

Учебник планируют разработать к 2028 году.
Русское географическое общество разрабатывает новый единый учебник по географии для 5−11-х классов с упором на изучение России и использование современных технологий. Об этом сообщил первый заместитель исполнительного директора РГО Илья Гуров. По его словам, школьники будут работать с искусственным интеллектом, цифровыми картами и «оживающими» иллюстрациями.
«В учебнике фокус [будет] на изучении России и современных технологий. В учебнике географии должно быть много красивых картинок, они должны иметь способность оживать, показывая реальность», — сказал Гуров, пишет ТАСС. Он добавил, что материалы сделают наглядными и понятными для детей, которые привыкли к цифровой среде.
В РГО пояснили, что новые учебники адаптируют к современным условиям. В задания включат работу с ИИ и электронными картами, так как школьники уже используют похожие сервисы в повседневной жизни — навигаторы, онлайн-карты и приложения. К учебнику подготовят методические материалы для учителей, а также атласы и контурные карты.
Гуров отметил, что основной задачей станет переориентация курса с зарубежных стран на Россию. Сейчас, по его словам, действующие учебники по-прежнему следуют советской традиции и уделяют больше внимания другим государствам. Из-за этого школьники иногда лучше знают столицы стран Карибского бассейна, чем регионы Сибири и Дальнего Востока. Новый курс должен дать практические знания о российских территориях. Представитель РГО подчеркнул, что география, как и история с обществознанием, влияет на формирование национальной идентичности. Поэтому учебник сделают единым для всех школ страны.
В декабре президент Владимир Путин распорядился разработать унифицированный государственный комплект школьных учебников по географии. Разработка нового учебника по географии, по словам президента РГО, секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, должна завершиться к 2028 году.