Крещение Господне, день снега и патологоанатома: что отмечают 19 января 2026

Крещение Господне (Богоявление) отмечается 19 января (6 января по старому стилю). Это непереходящий праздник, дата которого остаётся неизменной из года в год. Праздник установлен в память евангельского события — крещения Иисуса Христа в реке Иордан, совершенного пророком Иоанном Предтечей (Иоанном Крестителем). Его также называют Богоявлением, поскольку он связан с чудом, явленным во время крещения: на Иисуса с небес снизошел Святой Дух в виде голубя, а раздавшийся с неба голос засвидетельствовал Его как Сына.