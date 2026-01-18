Крещение Господне, день снега и патологоанатома: что отмечают 19 января 2026

19 января православные отмечают Крещение Господне.
19 января в мире отмечают несколько ярких праздников. В России в это время отмечают День образования Ульяновской области и вспоминают погибших рыбаков в Находке. В других странах празднуют День снега и патологоанатома. Православные 19 января отмечают Крещение Господне. Подробнее о праздниках и традициях дня — в материале URA.RU.
Праздники в России 19 января 2026.
День памяти погибших рыбаков в Находке.
В 1965 году произошло крушение рыболовецкого судна.
19 января в Находке проходит ежегодное мероприятие — День памяти погибших рыбаков. Дата установлена в связи с катастрофой, произошедшей в Беринговом море. 19 января 1965 года в условиях сильного шторма и интенсивного обледенения опрокинулось и затонуло рыболовецкое судно СРТ-423 «Бокситогорск», принадлежавшее Находкинской базе активного морского рыболовства. В результате трагедии погибли 24 члена экипажа.
Решением администрации Находки от 15 января 1998 года 19 января объявлено Днем памяти погибших рыбаков и моряков. В знак памяти о гибели траулера и его команды в Находке, на сопке Лебединой, установлен мемориальный комплекс «Скорбящая мать».
День образования Ульяновской области.
9 января 1943 года считается официальной датой образования Ульяновской области. Она была создана на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР. Административное образование региона стало следствием разделения Куйбышевской и Пензенской областей.
Такое решение принималось в условиях Великой Отечественной войны, когда перед руководством страны стояла задача обеспечения более эффективного управления как на линии фронта, так и в тылу, а также перехода к более гибкой системе административного деления. Подготовка соответствующей реформы началась еще до начала войны — в рамках Третьего пятилетнего плана на 1938−1942 годы.
Международные праздники 19 января 2026.
Всемирный день снега.
День снега — неофициальный праздник.
Всемирный день снега — неофициальная международная дата, ежегодно приходящаяся на предпоследнее воскресенье января. Инициатором учреждения праздника в 2012 году выступила Международная федерация лыжного спорта (FIS). В ряде источников эта дата также фигурирует под названием Международный день зимних видов спорта.
Поводом для его появления стали настроения, складывавшиеся в начале 2010‑х годов в руководстве FIS: организация отмечала устойчивое снижение интереса молодежи к зимним видам активности. В ответ было принято решение создать международную платформу, призванную объединить как опытных любителей спорта, так и начинающих, и тем самым способствовать формированию у подрастающего поколения устойчивой приверженности здоровому образу жизни.
Всемирный день религии.
Всемирный день религии установлен по инициативе ООН.
Всемирный день религии ежегодно отмечается в третье воскресенье января по инициативе Организации Объединенных Наций. В 2026 году дата проведения праздника приходится на 19 января. Учреждение этого дня относится к 1950 году, когда Национальный духовный совет веры Бахаи в США инициировал его проведение, стремясь подчеркнуть единую природу всех мировых религий.
Основная задача Всемирного дня религии заключается в донесении до общественности идеи о том, что различные религиозные традиции имеют общие фундаментальные основания, а также в содействии преодолению разногласий между последователями разных конфессий.
День патологоанатома.
19 января ежегодно отмечают Международный день патологоанатома. Основоположником патологической анатомии принято считать флорентийского врача Антонио ди Паоло Беневьени. В 1507 году он провел первое документально зафиксированное вскрытие и опубликовал трактат, в котором описал свыше 20 вариантов аутопсии и около 200 различных патологических изменений внутренних органов.
В России становление патологической анатомии началось в 1826 году после выхода в свет русского перевода руководства английского врача М. Бейлли, выполненного И. А. Костомаровым. На первых этапах у патологоанатомов не существовало самостоятельной кафедры, и подготовка специалистов велась в рамках общих анатомических курсов.
В Санкт-Петербурге курс патологической анатомии для студентов читал Николай Иванович Пирогов. В Москве формирование первой школы патологоанатомов и развитие клинико-анатомического направления в патологической анатомии связано с именем Алексея Ивановича Полунина.
Православный праздник 19 января 2026.
Когда православное Крещение в 2026 году.
В Крещение проходят народные купания.
Крещение Господне (Богоявление) отмечается 19 января (6 января по старому стилю). Это непереходящий праздник, дата которого остаётся неизменной из года в год. Праздник установлен в память евангельского события — крещения Иисуса Христа в реке Иордан, совершенного пророком Иоанном Предтечей (Иоанном Крестителем). Его также называют Богоявлением, поскольку он связан с чудом, явленным во время крещения: на Иисуса с небес снизошел Святой Дух в виде голубя, а раздавшийся с неба голос засвидетельствовал Его как Сына.
Среди устойчивых традиций празднования Крещения Господня особое место занимает чин великого освящения воды. Он совершается дважды: 18 января, в навечерие праздника (Крещенский сочельник), а также непосредственно в день Крещения. Освящение воды проводится как в храмовых условиях, так и на естественных водоемах, где заранее подготавливают специальные проруби, именуемые «иорданями».
Полученную в ходе обряда крещенскую воду прихожане уносят домой, где хранят на протяжении всего года. Ее используют для окропления жилища, сопровождения молитвы, а также с верой в укрепление физических и духовных сил.
Утром 19 января совершается праздничная Божественная литургия. Накануне, в Крещенский сочельник, совершается особый обряд — чин великого освящения воды.
Когда купаются в проруби 18 или 19.
Традиционно купания в проруби проходят в ночь с 18 на 19 января. При этом священнослужители подчеркивают, что строгое соблюдение времени не является принципиальным, поскольку речь идет не о церковном таинстве, а скорее о народной традиции. Также совершить купание можно в течение всего дня 19 января. При этом следует учитывать, что участие в подобных омовениях не является обязательным и имеет ряд медицинских противопоказаний.
Кто родился 19 января.
Джеймс Уатт — шотландский инженер, изобретатель-механик;Леонид Канторович — математик, лауреат Нобелевской премии по экономике (1975) за вклад в теорию оптимального распределения ресурсов;Генрих Бессемер — английский инженер и изобретатель в области металлургии;Поль Сезанн — французский художник-живописец;Валентин Серов — русский живописец;Михаил Исаковский — поэт, переводчик, автор текстов песен «Катюша» и «Враги сожгли родную хату»;Михаил Ножкин — актер;Дженис Джоплин — американская певица;Светлана Хоркина (1979) — российская гимнастка;Стефан Эдберг — шведский теннисист;Дастин Порье — боец ММА, один из рекордсменов по количеству нокаутов в легком дивизионе UFC.
У кого именины 19 января.
Мужчины: Иван, Феофан.