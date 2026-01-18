Лебедев: Международная организация по русскому языку поможет укреплению СНГ

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Начало работы Международной организации по русскому языку станет еще одним объединяющим вектором сотрудничества на пространстве СНГ, сообщил в интервью РИА Новости генсек Содружества Сергей Лебедев.
«Ожидаем, что начало функционирования организации (по русскому языку — прим.ред.) станет еще одним объединяющим вектором сотрудничества на пространстве Содружества во благо повышения статуса русского языка, а также укрепления дружбы и взаимопонимания между народами наших стран», — сказал Лебедев.
Он уточнил, что штаб-квартира Международной организации по русскому языку будет размещена в Сочи.
«В соответствии со статьей 35 Устава Содружества Независимых Государств рабочим языком в СНГ является русский язык. Что касается новой международной организации, в соответствии с учредительными документами структуры СНГ не являются исполнителями в данном проекте. До момента формирования Секретариата Международной организации по русскому языку его функции выполняет МИД России», — добавил Лебедев.
По его словам, в настоящее время представители стран-учредителей Содружества — Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана — занимаются решением организационных и технических вопросов.
«Данный этап работы предшествует проведению первой Министерской конференции. Сама же Министерская конференция, в состав которой войдут руководители профильных министерств и ведомств государств, станет высшим органом организации. Постоянно действующим рабочим органом станет секретариат во главе с генеральным секретарем», — рассазал Лебедев.
Для справки: с инициативой создания международной организации по русскому языку выступил в 2022 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Договор об ее учреждении подписали главы государств-участников СНГ в Бишкеке 13 октября 2023-го. Президент РФ Владимир Путин предложил разместить штаб-квартиру организации в Сочи. Он также выражал надежду на оперативный запуск ее функционирования. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что новая структура не будет ограничена пространством Содружества и будет открыта для присоединения всех желающих государств.