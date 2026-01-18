Лебедев: Международная организация по русскому языку поможет укреплению СНГ

Для справки: с инициативой создания международной организации по русскому языку выступил в 2022 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Договор об ее учреждении подписали главы государств-участников СНГ в Бишкеке 13 октября 2023-го. Президент РФ Владимир Путин предложил разместить штаб-квартиру организации в Сочи. Он также выражал надежду на оперативный запуск ее функционирования. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что новая структура не будет ограничена пространством Содружества и будет открыта для присоединения всех желающих государств.