Ева и Амир: в Башкирии рассказали о самых популярных именах новорожденных

Реестр органов ЗАГС представил данные о наиболее частых и самых необычных именах, которые родители в Башкирии выбирали для новорожденных в начале 2026 года.
Среди мужских имен первое место уверенно занимает имя Амир. За ним следуют Тимур, Мирон, Эмир и Михаил. Среди девочек абсолютным лидером стала Ева. В пятерку самых частых женских имен также вошли Амелия, Амина, Эмилия и София.
При этом статистика отметила и редкие, необычные имена. Среди девочек родители выбирали такие, как Джанетта, Нафиса, Эйла, Этери и Лила. Мальчиков называли редкими именами Эмильян, Ражаб, Файзо, Мелик и Танир.
