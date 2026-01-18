Ричмонд
Ева и Амир: в Башкирии рассказали о самых популярных именах новорожденных

Эмильян и Джанетта стали самыми редкими именами новорожденных в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Реестр органов ЗАГС представил данные о наиболее частых и самых необычных именах, которые родители в Башкирии выбирали для новорожденных в начале 2026 года.

Среди мужских имен первое место уверенно занимает имя Амир. За ним следуют Тимур, Мирон, Эмир и Михаил. Среди девочек абсолютным лидером стала Ева. В пятерку самых частых женских имен также вошли Амелия, Амина, Эмилия и София.

При этом статистика отметила и редкие, необычные имена. Среди девочек родители выбирали такие, как Джанетта, Нафиса, Эйла, Этери и Лила. Мальчиков называли редкими именами Эмильян, Ражаб, Файзо, Мелик и Танир.

