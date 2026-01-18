СК: упавшая с крыши Dana Mall снежная глыба травмировала 17-летнюю девушку

В Минске снежная глыба с крыши торгового центра «Дана Молл» упала прямо на 17-летнюю девушку. Подробности сообщили в Следственном комитете.
ЧП в белорусской столице произошло вечером в субботу, 17 января. Глыба снега и наледи упала с крыши торгового центра «Дана Молл» и травмировала девушку. Несовершеннолетняя получила травмы и была госпитализированы.
Предварительно в СК сообщили, что несчастный случай произошел в тот момент, когда крышу торгового центра чистили от снега и наледи. Однако при этом место возможного схода снега должным образом не было ограждено.
По факту причинения тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности (ст. 155 Уголовного кодекса Беларуси) возбуждено уголовное дело. Идет следствие.
В свою очередь в Государственном комитете судебных экспертиз заявили, что для установления степени тяжести телесных повреждений пострадавшей назначена судебно-медицинская экспертиза.
— Работает следственно- оперативная группа, в составе которой есть эксперт-криминалист, — прокомментировали в ГКСЭ.
Тем временем БЖД сообщила об отмене и задержке поездов в Минск и из Минска 18 января.
Также «Минсктранс» предупредил о задержках транспорта на 25 минут из-за мороза.
Ранее синоптики сказали белорусам подготовиться к крещенским морозам и пояснили, когда потеплеет: «Сибирский антициклон».