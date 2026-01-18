Где православным Ташкента искупаться на Крещение 19 января

По прогнозам синоптиков, ночь с 18 на 19 января будет относительно теплой — в районе 0 градусов.
Крещенские купания подходят не всем. Врачи не рекомендуют окунаться людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими болезнями, проблемами с дыханием, а также при простуде, температуре и общем недомогании.
Опасны такие купания и для беременных женщин и детей без подготовки.
Категорически запрещено погружаться в ледяную воду в состоянии алкогольного опьянения — это повышает риск переохлаждения, обморожений, травм и резкого ухудшения самочувствия.
Медики напоминают, что крещенские купания — это традиция, а не обязанность, и отказываться от нее безопаснее, чем рисковать здоровьем.