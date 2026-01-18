Ричмонд
Где православным Ташкента искупаться на Крещение 19 января

Купель (иордань) для православных Ташкента, которые желают отметить праздник Крещения Господня, будет устроена возле Кафедрального собора Успения Божией Матери. Крещенские купания начнутся в 2−3 часа ночи, после литургии, сообщили Kursiv Uzbekistan в пресс-службе Ташкентской и Узбекистанской Епархии.

Источник: Курсив

По прогнозам синоптиков, ночь с 18 на 19 января будет относительно теплой — в районе 0 градусов.

Крещенские купания подходят не всем. Врачи не рекомендуют окунаться людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими болезнями, проблемами с дыханием, а также при простуде, температуре и общем недомогании.

Опасны такие купания и для беременных женщин и детей без подготовки.

Категорически запрещено погружаться в ледяную воду в состоянии алкогольного опьянения — это повышает риск переохлаждения, обморожений, травм и резкого ухудшения самочувствия.

Медики напоминают, что крещенские купания — это традиция, а не обязанность, и отказываться от нее безопаснее, чем рисковать здоровьем.