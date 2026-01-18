Синоптик Тишковец: температура в Москве в Крещенскую ночь опустится до −9

Ветер будет западным со скоростью 3−8 метров в секунду. Температура в Москве ночью составит от минус 6 до минус 9 градусов, по области — от минус 6 до минус 11. Днем в столице ожидается от минус 3 до минус 6, в Подмосковье — от минус 2 до минус 7.