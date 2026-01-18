Синоптик Тишковец: температура в Москве в Крещенскую ночь опустится до −9

Температура воздуха в Москве в ночь на Крещение может снизиться до −9 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, ожидается влияние теплого атмосферного фронта, при котором прогнозируется облачная погода с возможным слабым снегом.
Ветер будет западным со скоростью 3−8 метров в секунду. Температура в Москве ночью составит от минус 6 до минус 9 градусов, по области — от минус 6 до минус 11. Днем в столице ожидается от минус 3 до минус 6, в Подмосковье — от минус 2 до минус 7.
«Сейчас в столице нашей Родины −11,4. Небосвод на 100% прикрыт слоистыми облаками на высоте 300−600 м. С неба срывается слабый снег. Видимость 6 км. Влажность 87%. Атмосферное давление аномально высокое — 768,8 мм рт. ст.», — написал синоптик в своем Telegram-канале.
Ранее синоптик Леус сообщил, что пик холодной волны в Москве пройден.