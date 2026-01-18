Санврачи предупредили об опасности крещенских купаний в необорудованных местах

Крещение в 2026 году отмечается 19 января.
Купаться в Крещение Господня нужно только в оборудованных прорубях. Об этом россиянам напомнили в Роспотребнадзоре.
«Погружение в воду рекомендуется проводить только в официально оборудованных местах, где осуществляется контроль за соблюдением правил безопасности», — говорится в сообщении. Отмечается, что особенно осторожными должны быть люди с хроническими заболеваниями. В том числе сердечно-сосудистой и нервной систем, а также дыхательных путей, ЖКХ и эндокринными нарушениями.
19 января 2026 года православные по всей России отмечают Крещение Господне. В этот день освящают воду, окунаются в прорубь, соблюдают старинные обряды. Именно 19 января закладывается фундамент здоровья и благополучия на весь год. Что обязательно сделать в праздник, чтобы укрепить здоровье — в материале URA.RU.