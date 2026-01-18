Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Могилевском районе четыре человека погибли во время пожара в жилом доме

МЧС: четыре человека сгорели заживо в жилом доме под Могилевом.

Источник: Комсомольская правда

В Могилевском районе на пожаре погибли четыре человека. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС.

Трагедия произошла в деревне Большое Хоново в субботу, 17 января. Около 23.40 сельчане вызвали МЧС из-за пожара в жилом доме.

К моменту приезда пожарных бригад дом горел открытым пламенем, было плотное задымление. В огне погибли четыре человека.

В одной из комнат спасатели нашли четырех погибших. Фото: МЧС.

— В одной из комнат спасатели обнаружили четырех погибших, — прокомментировали в МЧС.

Еще СК сообщил, что упавшая с крыши Dana Mall снежная глыба травмировала 17-летнюю девушку.

Тем временем БЖД сообщила об отмене и задержке поездов в Минск и из Минска 18 января.

Еще «Минсктранс» предупредил о задержках транспорта на 25 минут из-за мороза.

Ранее синоптики сказали белорусам подготовиться к крещенским морозам и пояснили, когда потеплеет: «Сибирский антициклон».