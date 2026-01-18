В Могилевском районе четыре человека погибли во время пожара в жилом доме

В Могилевском районе на пожаре погибли четыре человека. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС.
Трагедия произошла в деревне Большое Хоново в субботу, 17 января. Около 23.40 сельчане вызвали МЧС из-за пожара в жилом доме.
К моменту приезда пожарных бригад дом горел открытым пламенем, было плотное задымление. В огне погибли четыре человека.
В одной из комнат спасатели нашли четырех погибших. Фото: МЧС.
— В одной из комнат спасатели обнаружили четырех погибших, — прокомментировали в МЧС.
Еще СК сообщил, что упавшая с крыши Dana Mall снежная глыба травмировала 17-летнюю девушку.
Тем временем БЖД сообщила об отмене и задержке поездов в Минск и из Минска 18 января.
Еще «Минсктранс» предупредил о задержках транспорта на 25 минут из-за мороза.
Ранее синоптики сказали белорусам подготовиться к крещенским морозам и пояснили, когда потеплеет: «Сибирский антициклон».