В Ангарске на 103-м году жизни умер ветеран войны Константин Стрелов

Константин Стрелов попал в пулеметную роту. Участвовал в боях с японскими милитаристами, которые ожесточенно сопротивлялись до последнего человека. Демобилизовался младший сержант только в апреле 1949 года. Вернулся домой, познакомился с девушкой Вассой, которая стала его женой. Они жили в любви и согласии, воспитали шестерых детей. Сибиряк проработал 40 лет в Осетровском речном порту, ходил по реке Лена. Сначала мотористом потом капитаном теплохода. В 1982 году вышел на пенсию. В Ангарск из Усть-Кута он переехал в 2005 году.