В Ангарске на 103-м году жизни умер ветеран войны Константин Стрелов

В Ангарске на 103-м году жизни ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, почетный житель Ангарского городского округа Константин Стрелов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр АГО Сергей Петров.
— Искренние соболезнования родным и близким. Уходят представители потрясающе сильного, волевого поколения… Его жизненный путь — пример мужества, силы духа и безграничной преданности своей стране. Будем помнить… — говорится в сообщении.
Константин Стрелов родился 6 июня 1923 года в деревне Чичек Жигаловского района Иркутской области. Всего в семье было четверо детей, Константин — самый младший. Жизнь в деревне была очень тяжелой. Окончив пять классов, мальчишка вынужден был пойти работать.
18 августа 1942 года, когда Константину было 19 лет, его призвали в армию. Грузовики увезли новобранцев в Иркутск, а затем — на станцию Антипиха под Читой, в «учебку».
Константин Стрелов попал в пулеметную роту. Участвовал в боях с японскими милитаристами, которые ожесточенно сопротивлялись до последнего человека. Демобилизовался младший сержант только в апреле 1949 года. Вернулся домой, познакомился с девушкой Вассой, которая стала его женой. Они жили в любви и согласии, воспитали шестерых детей. Сибиряк проработал 40 лет в Осетровском речном порту, ходил по реке Лена. Сначала мотористом потом капитаном теплохода. В 1982 году вышел на пенсию. В Ангарск из Усть-Кута он переехал в 2005 году.