Опять нас ждут ужасные пробки: В Кишиневе на несколько дней перекроют центральные улицы, а также дороги, ведущие в аэропорт, из-за приезда гостей к президенту Молдовы

В Кишинёве временно ограничат движение транспорта в связи с официальным визитом президента Албании.
С 18 по 20 января будет перекрыто движение на ряде центральных улиц столицы, а также на дорогах, ведущих в аэропорт. Отдельные участки будут закрываться в период с 08:00 до 18:00.
19 января президент Албании Байрам Бегай проведёт встречу с президентом Молдовы Майей Санду. В ходе переговоров планируется обсудить развитие двусторонних отношений и поддержку Молдовы на пути евроинтеграции.
