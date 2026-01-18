Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опять нас ждут ужасные пробки: В Кишиневе на несколько дней перекроют центральные улицы, а также дороги, ведущие в аэропорт, из-за приезда гостей к президенту Молдовы

19 января президент Албании Байрам Бегай проведёт встречу с президентом Молдовы Майей Санду.

В Кишинёве временно ограничат движение транспорта в связи с официальным визитом президента Албании.

С 18 по 20 января будет перекрыто движение на ряде центральных улиц столицы, а также на дорогах, ведущих в аэропорт. Отдельные участки будут закрываться в период с 08:00 до 18:00.

19 января президент Албании Байрам Бегай проведёт встречу с президентом Молдовы Майей Санду. В ходе переговоров планируется обсудить развитие двусторонних отношений и поддержку Молдовы на пути евроинтеграции.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

«Либо мерзнуть в доме, либо брать кредит на оплату коммуналки — когда же они, наконец, нажрутся?!» Жители Молдовы с ужасом думают о счетах за отопление и газ за январь.

Из-за искусственно завышенных тарифов пережить небывалые морозы в Молдове крайне сложно (далее…).

В Молдове отменили второгодников: Теперь те, кто учится «неудовлетворительно», будут сдавать задолженности — в противном случае их будут отчислять.

Учителя будут сами решать, сколько оценок в семестре должны иметь учащиеся (далее…).

Скандал с идеей об унире с Румынией — отвлекающий фактор от высоких тарифов: Как дурачат население Молдовы.

Заявления президентки, премьера и всех остальных не обсуждает теперь только ленивый (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше