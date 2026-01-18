Вода вышла на проезжую часть в микрорайоне Первомайский в Иркутске

Повреждение на сетях водоснабжения устраняют в микрорайоне Первомайский в Иркутске. На объездной дороге «Первомайский — Университетский» произошло повреждение на сетях холодного водоснабжения, из-за чего вода вышла на проезжую часть.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, без воды остались ЖК «Сокол» и «Стрижи», а также дома номер 23, 88 и 89 в микрорайоне Первомайский. Специалисты отключили аварийную линию, им предстоит восстановить схему водоснабжения и переключить её на другую линию. В 15:33 появилось сообщение о том, что холодное водоснабжение в названных домах было полностью восстановлено.
На месте коммунальной аварии также работают дорожники. Им предстоит устранить последствия выхода воды на проезжую часть и провести очистку дороги ото льда. Тем временем за окном 30 градусов мороза, которые при этом ощущаются как минус 35.