Мэрии Владивостока не понравился ремонт тротуаров на Баляевском путепроводе

Администрация Владивостока решила разорвать муниципальный контракт с ООО «РазДваТри», которое занималось ремонтом тротуаров на Баляевском путепроводе и в районе дома 29 по улице Котельникова. Это произошло из‑за претензий к качеству и полноте выполненных работ. По данным мэрии, подрядчик не выполнил часть предусмотренного объёма и допустил серьёзные нарушения строительных требований.
В рамках контракта компании необходимо было восстановить около 190 метров тротуаров: порядка 40 метров пешеходной зоны рядом с автоцентром на Котельникова, 29 и почти 150 метров покрытия на Баляевском путепроводе. Заказ включал не только укладку нового асфальтобетонного покрытия, но и работы по устройству поперечного уклона для водоотведения, монтажу бортового камня и сопутствующим инженерным конструкциям. Торги по выбору исполнителя прошли в ноябре 2025 года, стоимость контракта составила немного больше 3 миллионов рублей.
Специалисты администрации при проверке зафиксировали несколько групп нарушений, среди которых неровности асфальтобетонного слоя, местами его отсутствие, отсутствие требуемого поперечного уклона тротуара для стока воды и неровно установленный бортовой камень. В мэрии также указали на другие дефекты, которые противоречат условиям муниципального контракта и нормативной документации по дорожным работам.
После завершения всех формальных процедур по расторжению контракта администрация города намерена направить в Приморское управление Федеральной антимонопольной службы обращение с предложением рассмотреть вопрос о включении ООО «РАЗДВАТРИ» в реестр недобросовестных поставщиков.