Мэрии Владивостока не понравился ремонт тротуаров на Баляевском путепроводе

В рамках контракта компании необходимо было восстановить около 190 метров тротуаров: порядка 40 метров пешеходной зоны рядом с автоцентром на Котельникова, 29 и почти 150 метров покрытия на Баляевском путепроводе. Заказ включал не только укладку нового асфальтобетонного покрытия, но и работы по устройству поперечного уклона для водоотведения, монтажу бортового камня и сопутствующим инженерным конструкциям. Торги по выбору исполнителя прошли в ноябре 2025 года, стоимость контракта составила немного больше 3 миллионов рублей.