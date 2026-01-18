Ричмонд
По просьбам жителей: в Уфе продлят автобусный маршрут до отдаленного микрорайона

В Уфе до конца января продлят автобусный маршрут до Новой Максимовки.

Источник: Комсомольская правда

Государственный перевозчик «Башавтотранс» планирует до конца января завершить реорганизацию автобусного маршрута № 10 «Уфимский ДОК — поселок Максимовка». По многочисленным просьбам жителей маршрут будет продлен до нового микрорайона Новая Максимовка.

— Наши специалисты корректируют расписание маршрута и вносят изменения в действующую схему движения маршрута, — заявили в «Башавтотрансе».

Новая Максимовка является одним из самых отдаленных в северной части Уфы, где проживает около шести тысяч человек.

