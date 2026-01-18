По просьбам жителей: в Уфе продлят автобусный маршрут до отдаленного микрорайона

Государственный перевозчик «Башавтотранс» планирует до конца января завершить реорганизацию автобусного маршрута № 10 «Уфимский ДОК — поселок Максимовка». По многочисленным просьбам жителей маршрут будет продлен до нового микрорайона Новая Максимовка.
— Наши специалисты корректируют расписание маршрута и вносят изменения в действующую схему движения маршрута, — заявили в «Башавтотрансе».
Новая Максимовка является одним из самых отдаленных в северной части Уфы, где проживает около шести тысяч человек.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.