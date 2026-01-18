Валентина Матвиенко назвала блокаду Ленинграда геноцидом

18 января наша страна отмечает одну из самых трагичных и одновременно радостных дат — День прорыва блокады Ленинграда. 18 января 1943 года в ходе операции «Искра» советские военные освободили Шлиссельбург и южный берег Ладожского озера, пробили коридор шириной 8−11 километров, и благодаря этому у города снова появилась сухопутная связь со страной.
По разным оценкам, во время блокады погибли от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала это примером геноцида.
— Этот факт не исчезнет, не забудется, как и наша память о героизме, мужестве, отваге, несгибаемой воле жителей блокадного Ленинграда и его защитников, — сказала Матвиенко в видеообращении в соцсетях.
Матвиенко также добавила, что память о подвигах петербуржцев и преступлениях фашистов нужно передавать молодым поколениям России и молодежи других стран «без искажений, изъятий и умалчивания».