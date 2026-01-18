Валентина Матвиенко назвала блокаду Ленинграда геноцидом

18 января наша страна отмечает одну из самых трагичных и одновременно радостных дат — День прорыва блокады Ленинграда. 18 января 1943 года в ходе операции «Искра» советские военные освободили Шлиссельбург и южный берег Ладожского озера, пробили коридор шириной 8−11 километров, и благодаря этому у города снова появилась сухопутная связь со страной.