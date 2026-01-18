Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура начала проверку после коммунальной аварии в Иркутске

Прорыв сетей водоснабжения произошел в микрорайоне Первомайский 18 января.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Следователи прокуратуры организовали проверку в связи с коммунальной аварией, которая произошла в нескольких многоквартирных домах в микрорайоне Первомайский, прилегающих жилых комплексах Марковского муниципального округа, а также подтоплении проезжей части в Свердловском районе Иркутска. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

— Будет дана оценка исполнению законодательства в сфере водоснабжения, а также качеству предоставления коммунальных услуг, — говорится в сообщении.

Также следователи проконтролируют ход и результаты процессуальной проверки, организованной следственными органами, оценит законность принятых решений. Вопросы восстановления прав жильцов находятся на контроле органов прокуратуры.