Прокуратура начала проверку после коммунальной аварии в Иркутске

Следователи прокуратуры организовали проверку в связи с коммунальной аварией, которая произошла в нескольких многоквартирных домах в микрорайоне Первомайский, прилегающих жилых комплексах Марковского муниципального округа, а также подтоплении проезжей части в Свердловском районе Иркутска. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.