Прокуратура начала проверку после коммунальной аварии в Иркутске

Следователи прокуратуры организовали проверку в связи с коммунальной аварией, которая произошла в нескольких многоквартирных домах в микрорайоне Первомайский, прилегающих жилых комплексах Марковского муниципального округа, а также подтоплении проезжей части в Свердловском районе Иркутска. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
— Будет дана оценка исполнению законодательства в сфере водоснабжения, а также качеству предоставления коммунальных услуг, — говорится в сообщении.
Также следователи проконтролируют ход и результаты процессуальной проверки, организованной следственными органами, оценит законность принятых решений. Вопросы восстановления прав жильцов находятся на контроле органов прокуратуры.