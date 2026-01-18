В Казахстане усиливают систему оповещения при ЧС через мобильные сети

В целях поэтапного внедрения системы на всей территории страны определены 11 приоритетных регионов, подверженных сейсмической активности. В настоящее время обеспечено подключение информационной системы «Mass Alert» в Алматы, Шымкенте, Алматинской, Восточно-Казахстанской и Кызылординской областях, передает DKNews.kz.
В ходе проводимых работ во взаимодействии с Центром прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК установлено, что на отдельных мобильных устройствах китайских торговых марок (Huawei, Xiaomi и др.) по умолчанию служба экстренного оповещения Cell Broadcast отключена в настройках операционной системы. В результате владельцы таких устройств могут не получать экстренные уведомления, передаваемые через информационную систему «Mass Alert».
Кроме того, риск неполучения экстренных сообщений сохраняется для:
— мобильных устройств iPhone с версией операционной системы ниже iOS 18;
— мобильных телефонов, ввезённых на территорию Республики Казахстан из других государств без официальной сертификации;
— устройств, не зарегистрированных в сетях операторов сотовой связи Республики Казахстан;
— «серых» мобильных устройств, не предназначенных для эксплуатации на территории Республики Казахстан.
На указанных устройствах параметры приёма сообщений Cell Broadcast могут быть ограничены, отсутствовать либо работать некорректно, что может привести к несвоевременному получению экстренной информации при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.
В связи с этим Министерство рекомендует гражданам:
— проверить наличие и активность функции экстренных оповещений (Cell Broadcast) в настройках мобильного телефона;
— использовать официально ввезённые и зарегистрированные в Республике Казахстан мобильные устройства;
— своевременно обновлять операционную систему смартфона до актуальной версии.
Министерством совместно с государственными органами и операторами сотовой связи продолжается работа по повышению надёжности и доступности системы экстренного оповещения населения.