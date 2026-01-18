В Казахстане усиливают систему оповещения при ЧС через мобильные сети

В ходе проводимых работ во взаимодействии с Центром прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК установлено, что на отдельных мобильных устройствах китайских торговых марок (Huawei, Xiaomi и др.) по умолчанию служба экстренного оповещения Cell Broadcast отключена в настройках операционной системы. В результате владельцы таких устройств могут не получать экстренные уведомления, передаваемые через информационную систему «Mass Alert».