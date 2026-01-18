Ричмонд
В Казахстане усиливают систему оповещения при ЧС через мобильные сети

Министерством по чрезвычайным ситуациям проводится работа по внедрению системы экстренного оповещения населения через мобильные устройства с использованием технологии Cell Broadcast.

Источник: DKNews.kz

В целях поэтапного внедрения системы на всей территории страны определены 11 приоритетных регионов, подверженных сейсмической активности. В настоящее время обеспечено подключение информационной системы «Mass Alert» в Алматы, Шымкенте, Алматинской, Восточно-Казахстанской и Кызылординской областях, передает DKNews.kz.

В ходе проводимых работ во взаимодействии с Центром прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК установлено, что на отдельных мобильных устройствах китайских торговых марок (Huawei, Xiaomi и др.) по умолчанию служба экстренного оповещения Cell Broadcast отключена в настройках операционной системы. В результате владельцы таких устройств могут не получать экстренные уведомления, передаваемые через информационную систему «Mass Alert».

Кроме того, риск неполучения экстренных сообщений сохраняется для:

— мобильных устройств iPhone с версией операционной системы ниже iOS 18;

— мобильных телефонов, ввезённых на территорию Республики Казахстан из других государств без официальной сертификации;

— устройств, не зарегистрированных в сетях операторов сотовой связи Республики Казахстан;

— «серых» мобильных устройств, не предназначенных для эксплуатации на территории Республики Казахстан.

На указанных устройствах параметры приёма сообщений Cell Broadcast могут быть ограничены, отсутствовать либо работать некорректно, что может привести к несвоевременному получению экстренной информации при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.

В связи с этим Министерство рекомендует гражданам:

— проверить наличие и активность функции экстренных оповещений (Cell Broadcast) в настройках мобильного телефона;

— использовать официально ввезённые и зарегистрированные в Республике Казахстан мобильные устройства;

— своевременно обновлять операционную систему смартфона до актуальной версии.

Министерством совместно с государственными органами и операторами сотовой связи продолжается работа по повышению надёжности и доступности системы экстренного оповещения населения.