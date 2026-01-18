Думал, что права настоящие: житель Башкирии три года ездил с липовым водительским удостоверением

Как сообщил глава дорожной полиции республики Владимир Севастьянов, 24-летний водитель предъявил права, которые при проверке по базе данных оказались поддельными и числились за другим человеком. В ходе разбирательства молодой человек признался, что он никогда официально не получал водительское удостоверение. Три года назад он приобрел поддельный документ у знакомых за 85 тысяч рублей и все это время считал его настоящим.