Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Думал, что права настоящие: житель Башкирии три года ездил с липовым водительским удостоверением

Житель Башкирии три года ездил с купленными за 85 тысяч рублей правами.

Источник: Комсомольская правда

В Благовещенском районе Башкирии сотрудники Госавтоинспекции выявили грубое нарушение, остановив для проверки автомобиль Daewoo Matiz на 61 километре автодороги Уфа — Янаул.

Как сообщил глава дорожной полиции республики Владимир Севастьянов, 24-летний водитель предъявил права, которые при проверке по базе данных оказались поддельными и числились за другим человеком. В ходе разбирательства молодой человек признался, что он никогда официально не получал водительское удостоверение. Три года назад он приобрел поддельный документ у знакомых за 85 тысяч рублей и все это время считал его настоящим.

Кроме того, на его автомобиле были установлены подложные государственные регистрационные знаки.

На нарушителя составили административный протокол. Машину отправили на штрафстоянку, а самого мужчину доставили в отделение полиции. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о подделке документов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.