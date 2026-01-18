Думал, что права настоящие: житель Башкирии три года ездил с липовым водительским удостоверением

В Благовещенском районе Башкирии сотрудники Госавтоинспекции выявили грубое нарушение, остановив для проверки автомобиль Daewoo Matiz на 61 километре автодороги Уфа — Янаул.
Как сообщил глава дорожной полиции республики Владимир Севастьянов, 24-летний водитель предъявил права, которые при проверке по базе данных оказались поддельными и числились за другим человеком. В ходе разбирательства молодой человек признался, что он никогда официально не получал водительское удостоверение. Три года назад он приобрел поддельный документ у знакомых за 85 тысяч рублей и все это время считал его настоящим.
Кроме того, на его автомобиле были установлены подложные государственные регистрационные знаки.
На нарушителя составили административный протокол. Машину отправили на штрафстоянку, а самого мужчину доставили в отделение полиции. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о подделке документов.
