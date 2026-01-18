Белорус попал под уголовное дело за проданный в 2020 году ноутбук за доллары

В управлении Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области рассказали, что чаще всего на экспертизу поступают фальшивые доллары и российские рубли. Фальшивомонетчики, в основном, подделывают купюры на электрофотографических и струйных принтерах, используя красящие вещества различных цветов, имитируя лишь внешний вид денег и отдельные элементы защиты.