Белорус попал под уголовное дело за проданный в 2020 году ноутбук за доллары

В Могилеве проводится разбирательство по факту продажи ноутбука. Подробности рассказали в Государственном комитете судебных экспертиз.
В 2020 году могилевчанин продал ноутбук, за который с ним рассчитались долларами. Спустя годы мужчина решил обналичить купюру, но кассир банка вызвала милицию.
Судебная экспертиза установила, что предоставленная мужчиной купюра 100 долларов — фальшивая.
Мужчина рассказала, как ему попали доллары, и подчеркнул, что даже не подозревал, что это подделка. По данному факту возбудили уголовное дело.
Белорус продал ноутбук за доллары и оказался в центре уголовного дела. Фото: ГКСЭ.
В управлении Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области рассказали, что чаще всего на экспертизу поступают фальшивые доллары и российские рубли. Фальшивомонетчики, в основном, подделывают купюры на электрофотографических и струйных принтерах, используя красящие вещества различных цветов, имитируя лишь внешний вид денег и отдельные элементы защиты.
— Такие подделки легко устанавливаются в ходе экспертного исследования, — констатировали в ГКСЭ.
