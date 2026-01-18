Ричмонд
Движение поездов изменится после ввода ВСМ Москва — Петербург в 2028 году

Поезда «Аврора» и «Сапсан» продолжат работать и будут перераспределены на другие направления.

Источник: РИА "Новости"

Организация движения дневных составов «Сапсан» и «Аврора» изменится между Москвой и Санкт-Петербургом после того, как в 2028 году будет введена в эксплуатацию первая линия высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Об этом ТАСС рассказал глава Минтранса РФ Андрей Никитин.

По словам министра, составы «Аврора» и «Сапсан» будут и дальше курсировать. Однако он уточнил, что поезда планируется перераспределить на более загруженные направления. В частности, их количество может быть увеличено на маршрутах до Казани.

«Рассмотрим и другие направления», — пообещал Никитин.

Первый участок высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, который будет проходить от столицы до Твери, планируют построить к 2026−2027 годам. Полностью магистраль будет запущена в 2028 году.

ВСМ затронет Москву, Санкт-Петербург, Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую и Московскую области. В городской черте составы будут ехать с минимальным уровнем шума. Высокоскоростные поезда также смогут развивать скорость до 450−500 километров в час.

Премьер России Михаил Мишустин раскрыл, что время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по новой магистрали составит 2 часа 15 минут, что вдвое быстрее, чем на «Сапсане», «Ласточке» или «Финисте». Предварительно, один рейс по высокоскоростной магистрали сможет заменить не менее пяти авиарейсов.

Стоимость проезда по магистрали составит 8 905 рублей. При этом рассматривается возможность бесшовного прохода на вокзал и посадка в поезд по биометрии.

По предварительным данным, к 2030 году пассажиропоток между Петербургом и Москвой достигнет уровня, близкого к 23 миллионам человек в год. При этом до 2045 года протяженность сети ВСМ вырастет до 4,5 тысячи километров. Помимо магистрали Москва — Петербург, в РФ создадут аналогичные дороги из столицы в Екатеринбург, в Адлер, в Минск и в Рязань.

