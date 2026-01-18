На трассах Красноярского края работают 93 пункта обогрева

На загородных трассах края работают пункты обогрева. Они временно расположены в период сильных морозов, которые пришли в наш регион. Пункты открыты в точках общепита и гостиничных комплексах. Напоминаем их адреса:
— На трассе Р-255 «Сибирь» пункты находятся на 560, 614, 655, 656, 688, 692, 711, 713, 715, 716, 725, 729, 740, 774, 776, 780, 782, 794, 798, 805, 845, 846, 857, 878, 879, 892, 911, 921, 930, 941, 989, 1005, 1045, 1054, 1080, 1108, 1113, 1140 километрах;
— на автодороге Р-257 «Енисей» на 25, 28, 30, 32, 38, 43, 46, 86, 136, 173, 193, 236, 244, 425, 426, 432, 434, 436, 439, 456, 477, 559, 608, 611, 638 километрах;
— на трассе «Ачинск — Ужур — Троицкое» на 13, 32, 39, 75 км;
— «Красноярск-Енисейск» на 32, 62, 101, 178, 182, 192, 193, 290 км;
— «Канск -Абан — Богучаны» на 110, 112, 115, 167 км;
— «Шарыпово -Ужур — Балахта» на 72 км;
— «Глубокий обход Красноярска» (13 км).