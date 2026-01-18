Частичное отключение электроэнергии произошло в Ленинском районе Иркутска

18 января в 14:30 по местному времени в Ленинском районе Иркутска произошло частичное отключение электроэнергии. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутской Электросетевой Компании.
— Под отключение попала часть домов в Иркутск на улицах Гладкова, Олонская, Пришвина, а также в СНТ Автомобилист, СНТ Автомобилист-2, СНТ Банковец, СНТ Бытовик, СНТ Васильки, СНТ Взаимопомощь, СНТ Вторчермет, СНТ Галантерея, СНТ им. Горького, СНТ Горняк, СНТ Дорожных Машин, СНТ Желдорфармация, СНТ Иркутный плес, СНТ Медик, СНТ Наука, СНТ Сосна, СНТ Топограф, — говорится в сообщении.
На место выехала бригада «Южных электрических сетей». Специалисты выясняют причину аварии и ведут работы по ее устранению. Ориентировочно свет в дома вернется к 19:00.