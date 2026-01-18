Частичное отключение электроэнергии произошло в Ленинском районе Иркутска

— Под отключение попала часть домов в Иркутск на улицах Гладкова, Олонская, Пришвина, а также в СНТ Автомобилист, СНТ Автомобилист-2, СНТ Банковец, СНТ Бытовик, СНТ Васильки, СНТ Взаимопомощь, СНТ Вторчермет, СНТ Галантерея, СНТ им. Горького, СНТ Горняк, СНТ Дорожных Машин, СНТ Желдорфармация, СНТ Иркутный плес, СНТ Медик, СНТ Наука, СНТ Сосна, СНТ Топограф, — говорится в сообщении.