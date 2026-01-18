Кому из водителей придётся проходить техосмотр в 2026 году?

Раньше без диагностической карты нельзя было купить полис ОСАГО. Сейчас эти правила разделили. Страховку выдают без лишних справок, но это не значит, что проверку отменили для всех. Сейчас процесс стал намного строже. Машину обязательно фотографируют на пункте осмотра, а снимки сразу отправляют в единую государственную систему. Оформить документы без реального визита к мастеру теперь невозможно.
Техосмотр по-прежнему обязателен для коммерческого транспорта. Сюда входят такси, автобусы и любые служебные автомобили. Если водитель такой машины попадётся инспекторам без действующей карты, ГАИ выпишет штраф в размере двух тысяч рублей. Такие проверки на дорогах проходят регулярно.
Особое внимание нужно уделить тюнингу. Любое серьёзное вмешательство в конструкцию требует визита на станцию. Это касается установки газового оборудования, замены мотора или даже монтажа фаркопа. Без свежего техосмотра внести изменения в ПТС просто не разрешат. Пока не пройдёте проверку, законно ездить с «обновками» не получится.
При покупке подержанного авто тоже есть нюансы. Если машине исполнилось больше четырёх лет, при смене владельца ГАИ обязательно потребует диагностическую карту. В 2026 году это требование коснётся всех транспортных средств, которые сошли с конвейера в 2022 году или раньше. Срок всегда считают именно по году выпуска.
Для владельцев личных легковых машин и лёгких прицепов обязательный осмотр отменён. Но эксперты всё равно советуют заезжать на сервис по собственному желанию. Это поможет вовремя найти скрытую поломку и избежать аварии.