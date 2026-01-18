Кому из водителей придётся проходить техосмотр в 2026 году?

Раньше без диагностической карты нельзя было купить полис ОСАГО. Сейчас эти правила разделили. Страховку выдают без лишних справок, но это не значит, что проверку отменили для всех. Сейчас процесс стал намного строже. Машину обязательно фотографируют на пункте осмотра, а снимки сразу отправляют в единую государственную систему. Оформить документы без реального визита к мастеру теперь невозможно.