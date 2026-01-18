Ричмонд
В Омской области создадут клининговые бригады для помощи пожилым

На реализацию этого проекта регион получит почти 5 миллионов рублей.

Источник: Freepik

Социальный проект «Мобильные клининговые службы для помощи пожилым жителям сельских территорий Омской области» получил поддержку на федеральном уровне. Он стал одним из 1469 победителей конкурса Фонда президентских грантов и получит финансирование в размере 4,9 млн рублей.

Службы будут созданы на базе комплексных центров социального обслуживания населения в 32 районах области.

Помощь будет оказываться по единому алгоритму, чтобы избежать формального подхода.

Проектом планируется охватить не менее 7 800 пожилых людей, которые уже признаны нуждающимися в социальном обслуживании.

Ранее мы сообщали об участии 80 тыс. омских пенсионеров в программе «Активное долголетие». Её основной целью является создание условий для долгой и активной жизни пожилых людей, их интеграции в культурную, социальную и экономическую жизнь области.