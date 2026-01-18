В Омской области создадут клининговые бригады для помощи пожилым

Социальный проект «Мобильные клининговые службы для помощи пожилым жителям сельских территорий Омской области» получил поддержку на федеральном уровне. Он стал одним из 1469 победителей конкурса Фонда президентских грантов и получит финансирование в размере 4,9 млн рублей.
Службы будут созданы на базе комплексных центров социального обслуживания населения в 32 районах области.
Помощь будет оказываться по единому алгоритму, чтобы избежать формального подхода.
Проектом планируется охватить не менее 7 800 пожилых людей, которые уже признаны нуждающимися в социальном обслуживании.
Ранее мы сообщали об участии 80 тыс. омских пенсионеров в программе «Активное долголетие». Её основной целью является создание условий для долгой и активной жизни пожилых людей, их интеграции в культурную, социальную и экономическую жизнь области.