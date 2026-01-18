В Ростове задержали фармацевта за продажу сильнодействующих веществ без рецептов

В Ростове-на-Дону полиция проводит проверку аптеки в Октябрьском районе из-за сообщений о незаконной продаже сильнодействующих веществ без рецептов, сообщили в региональном МВД. Поводом стала публикация, выявленная при мониторинге СМИ и соцсетей.
— Установлено, что факты, запечатленные на одной из видеозаписей, относятся к осени 2025 года, — уточнили в полиции.
По данным ведомства, тогда оперативники задокументировали сбыт 10 флаконов сильнодействующего вещества общей массой около 104 граммов.
Далее возбудили уголовное дело о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.
— В рамках расследования задержали подозреваемую — жительницу Шахт, работавшую фармацевтом в этой аптеке. Во время обыска изъяли около 600 рецептурных бланков.
Также, добавили в полиции, в сети появилось видео, которое предположительно датируется январем 2026 года. По этому эпизоду сейчас идет отдельная проверка, по итогам которой примут решение по закону.
