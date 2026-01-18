Габапентен из ветклиник: как татарстанские подростки нашли «замену наркотикам»

После новогодних каникул на российских маркетплейсах возник ажиотажный спрос на определенные ветеринарные успокоительные средства. Препараты, предназначенные для животных, подростки массово начали покупать для достижения наркотического эффекта, о чем открыто писали в отзывах.
Проблема сосредоточена вокруг действующего вещества габапентен. Человеческие препараты на его основе, используемые для лечения нейропатической боли и судорог, с сентября 2025 года подлежат строгому предметно-количественному учету. После введения этих ограничений интерес сместился на их ветеринарные аналоги, которые до недавнего времени свободно продавались онлайн.
Маркетплейсы (такие как Ozon) уже удалили сомнительные товары с витрин и проводят проверку. В Госдуме прозвучала инициатива законодательно ограничить продажу ветпрепаратов несовершеннолетним через онлайн-площадки.
Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Светлана Захарова предложила ужесточить правила, сделав продажу таких средств возможной только по рецепту и при предъявлении паспорта. Она также призывает родителей внимательнее следить за тратами и изменениями в поведении подростков, поддерживая с ними доверительный диалог, сообщает «Вечерня Казань».
Эта история повторяет сценарий 2023−2024 годов, когда через маркетплейсы массово продавались опасные аромаингаляторы и БАДы.