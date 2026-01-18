Габапентен из ветклиник: как татарстанские подростки нашли «замену наркотикам»

Проблема сосредоточена вокруг действующего вещества габапентен. Человеческие препараты на его основе, используемые для лечения нейропатической боли и судорог, с сентября 2025 года подлежат строгому предметно-количественному учету. После введения этих ограничений интерес сместился на их ветеринарные аналоги, которые до недавнего времени свободно продавались онлайн.