В райцентре под Воронежем женился Дед Мороз

Регистрацию в новогоднем стиле выбрал атаман казачьего войска на Донбассе Михаил. Со своей избранницей Александрой из Чувашии он познакомился в Бишкеке в 2024 году. Молодые нарядились Дедом Морозом и Снегурочкой. Свадьба прошла 30 декабря.