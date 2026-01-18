В райцентре под Воронежем женился Дед Мороз

В Лискинском районе Воронежской области зарегистрировали брак Деда Мороза. О необычной свадьбе сообщили в районном отделе ЗАГС.
Регистрацию в новогоднем стиле выбрал атаман казачьего войска на Донбассе Михаил. Со своей избранницей Александрой из Чувашии он познакомился в Бишкеке в 2024 году. Молодые нарядились Дедом Морозом и Снегурочкой. Свадьба прошла 30 декабря.
— Пара в скором времени ожидает рождение малыша, поэтому их брак был зарегистрирован в сокращенные сроки, — сообщили в отделе ЗАГС Лискинского района.