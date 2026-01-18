Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В райцентре под Воронежем женился Дед Мороз

Необычная свадьба прошла в Лискинском районе.

Источник: ЗАГС Лискинского района Воронежской области

В Лискинском районе Воронежской области зарегистрировали брак Деда Мороза. О необычной свадьбе сообщили в районном отделе ЗАГС.

Регистрацию в новогоднем стиле выбрал атаман казачьего войска на Донбассе Михаил. Со своей избранницей Александрой из Чувашии он познакомился в Бишкеке в 2024 году. Молодые нарядились Дедом Морозом и Снегурочкой. Свадьба прошла 30 декабря.

— Пара в скором времени ожидает рождение малыша, поэтому их брак был зарегистрирован в сокращенные сроки, — сообщили в отделе ЗАГС Лискинского района.