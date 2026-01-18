Более сотни жилых домов останутся без света во Владивостоке в понедельник

В районе Спутника и на побережье Уссурийского залива отключения коснутся домов на улицах Бийская, Вавилова, Звонкий переулок, Левобережная, Ломаная, Правобережная, а также на территориях садоводческих товариществ «Строитель-1», «Кооператор», «Тюльпан» и «Пионер», и на Тёплой и Уютной улицах. В этих зонах, с учётом всех перечисленных домов и участков, без электроснабжения окажется более сотни адресов, включая индивидуальную и садовую застройку.