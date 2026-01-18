Более сотни жилых домов останутся без света во Владивостоке в понедельник

Плановые массовые отключения электроэнергии пройдут во Владивостоке в понедельник, 19 января, с 9:00 до 17:00 и затронут пригород, центр города и Первореченский район. По информации Владивостокского предприятия электрических сетей, на этот период без света останутся десятки объектов и в совокупности более сотни жилых домов по указанным адресам.
В районе Спутника и на побережье Уссурийского залива отключения коснутся домов на улицах Бийская, Вавилова, Звонкий переулок, Левобережная, Ломаная, Правобережная, а также на территориях садоводческих товариществ «Строитель-1», «Кооператор», «Тюльпан» и «Пионер», и на Тёплой и Уютной улицах. В этих зонах, с учётом всех перечисленных домов и участков, без электроснабжения окажется более сотни адресов, включая индивидуальную и садовую застройку.
Отдельная часть потребителей останется без света на Артековской улице, улицах Венюкова, Максимовича, Калиновой, а также на улице Сахарный Ключ. Отключения в этих точках связаны с проведением работ на сетях, которые предприятие заранее объявило как плановые.
В микрорайоне Санаторная под ограничение попадут дома на Шестой улице, а в посёлке Трудовое — на Курильской улице. В районе станции Океанская временно прекратят подачу электричества абонентам на улице 5-я Восточная.
Локальные отключения также запланированы в центре Владивостока и Первореченском районе: речь идёт об отдельных зданиях на улицах Адмирала Фокина, Светланской, Баляева и Марченко. Подчёркивается, что речь идёт о временной мере на период проведения работ, после чего электроснабжение должны восстановить.
Подробный, полный перечень адресов, попадающих под плановые отключения 19 января, можно найти на официальном ресурсе Владивостокского предприятия электрических сетей.