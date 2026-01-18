Минтруда сказало, что 2,5 млн рублей собрали для белорусских пенсионеров — кто получил

Так, в Минтруда рассказали, что с 23 декабря по 14 января в Беларуси проходила социальная акция «От всей души», которая охватила 600 тысяч белорусов старшего возраста. Такая акция в канун Нового года и Рождества в Беларуси прошла уже в четвертый раз.