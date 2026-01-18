Минтруда сказало, что 2,5 млн рублей собрали для белорусских пенсионеров — кто получил

В Министерстве труда и социальной защиты сказали про акцию, в которой задействовали 600 тысяч белорусских пенсионеров, пишет БелТА.
Так, в Минтруда рассказали, что с 23 декабря по 14 января в Беларуси проходила социальная акция «От всей души», которая охватила 600 тысяч белорусов старшего возраста. Такая акция в канун Нового года и Рождества в Беларуси прошла уже в четвертый раз.
— В рамках акции неравнодушные белорусы собрали около 2,5 миллиона рублей, которые направили на торжественное поздравление белорусских пенсионеров и укрепление материально-технической базы учреждений, — прокомментировала замначальника главного управления соцобслуживания и социальной помощи Минтруда Вероника Гулевич.
Еще в новогодние и рождественские праздники состоялись благотворительная эстафета «Гирлянда добрых дел», мероприятие в Большом театре Беларуси «Поздравляем от всей души», рождественские балы, которые проходили в регионах 9 января несмотря на циклон.
К слову, ранее заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич назвала великолепнейшую идею президента Беларуси Александра Лукашенко. Вице-премьер сказала, что было великолепнейшей идеей к акции «Наши дети» подключить и другой государственный проект — «От всей души», рассчитанный на пожилых людей.
