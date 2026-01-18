Ричмонд
Минтруда сказало, что 2,5 млн рублей собрали для белорусских пенсионеров — кто получил

Минтруда сказало про акцию, под которую попали 600 тысяч белорусских пенсионеров.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве труда и социальной защиты сказали про акцию, в которой задействовали 600 тысяч белорусских пенсионеров, пишет БелТА.

Так, в Минтруда рассказали, что с 23 декабря по 14 января в Беларуси проходила социальная акция «От всей души», которая охватила 600 тысяч белорусов старшего возраста. Такая акция в канун Нового года и Рождества в Беларуси прошла уже в четвертый раз.

— В рамках акции неравнодушные белорусы собрали около 2,5 миллиона рублей, которые направили на торжественное поздравление белорусских пенсионеров и укрепление материально-технической базы учреждений, — прокомментировала замначальника главного управления соцобслуживания и социальной помощи Минтруда Вероника Гулевич.

Еще в новогодние и рождественские праздники состоялись благотворительная эстафета «Гирлянда добрых дел», мероприятие в Большом театре Беларуси «Поздравляем от всей души», рождественские балы, которые проходили в регионах 9 января несмотря на циклон.

К слову, ранее заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич назвала великолепнейшую идею президента Беларуси Александра Лукашенко. Вице-премьер сказала, что было великолепнейшей идеей к акции «Наши дети» подключить и другой государственный проект — «От всей души», рассчитанный на пожилых людей.

Еще на днях белорусский президент назначил замглаву КГК министром труда и соцзащиты. При этом Александр Лукашенко решил, что будет с экс-главой Минтруда и соцзащиты Наталией Павлюченко.

Тем временем БЖД сообщила об отмене и задержке поездов в Минск и из Минска 18 января.

Еще «Минсктранс» предупредил о задержках транспорта на 25 минут из-за мороза.

