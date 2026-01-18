Узбекистанская теннисистка Кудерметова начала Открытый чемпионат Австралии с победы

«Члены сборной Узбекистана по теннису принимают участие в Открытом чемпионате Австралии. Сегодня стартовал первый круг основной сетки турнира. В нем наша соотечественница Полина Кудерметова уверенно обыграла свою соперницу из Испании в двух сетах», — говорится в сообщении.