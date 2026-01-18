Узбекистанская теннисистка Кудерметова начала Открытый чемпионат Австралии с победы

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Узбекистанская теннисистка Полина Кудерметова начала Открытый чемпионат Австралии с победы, сообщает НОК.
Кудерметова обыграла испанскую соперницу Гуйомар Де Реалес.
С 18 января по 1 февраля в австралийском Мельбурне проходит первый в сезоне турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии по теннису, организуемый на хардовом покрытии. Призовой фонд — рекордный в истории этих соревнований — 111,5 млн австралийских долларов.
В первую неделю с 12 по 15 января прошла квалификация одиночных турниров, во вторую и третью недели состоятся матчи основных сеток, которые стартовали 18 января.
«Члены сборной Узбекистана по теннису принимают участие в Открытом чемпионате Австралии. Сегодня стартовал первый круг основной сетки турнира. В нем наша соотечественница Полина Кудерметова уверенно обыграла свою соперницу из Испании в двух сетах», — говорится в сообщении.
Результаты матча:
Полина Кудерметова (Узбекистан) — Гуйомар Де Реалес (Испания) 6:2 / 6:3.
Завтра, 19 января еще одна представительница сборной республики — Камилла Рахимова — выйдет на корт против американки Кори Гауфф которая является третьей ракеткой мира.