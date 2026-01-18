МВД предупредило о новой схеме мошенников с совместными поездками

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Мошенники начали активно использовать схему с совместными поездками из отдаленных населенных пунктов, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
«В чатах и специализированных сообществах аферисты размещают предложения о поиске попутчиков, выбирая при этом маршруты из отдаленных или труднодоступных населенных пунктов», — говорится в посте на платформе MAX.
После получения отклика злоумышленники просят продолжить диалог в мессенджере, где под предлогом бронирования места направляют фишинговую ссылку.
Россиянам советуют заранее планировать поездки и обращаться только к официальным перевозчикам.