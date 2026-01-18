Ричмонд
В Крыму объявили победителей высшей театральной премии «Золотой Грифон»

Награждение прошло в Государственном академическом музыкальном театр Республики Крым.

Источник: Минкультуры РК

В Крыму определили победителей Высшей театральной премии республики «Золотой Грифон». Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры республики.

Торжественное мероприятие прошло в Государственном академическом музыкальном театр Республики Крым.

— В шестой раз проходит праздник сценического искусства, где встречаются таланты, идеи и эмоции, — сказал председатель Крымского регионального отделения Союза театральных деятелей России Владимир Косов.

Награждение состоялось в честь Дня артиста. Церемония началась с премьеры короткометражного фильма «Дух театра», которую в качестве подарка презентовали кинематографическая студия «Самоволка» и артисты музыкального театра.