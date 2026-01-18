Ремонт объектов ЖКХ в Башкирии: власти планируют потратить более миллиарда рублей

В 2026 году в Башкирии продолжится реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни» в рамках федеральной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Как сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства региона, на эти цели запланировано 46 мероприятий с общим объемом финансирования 1 069,4 миллиона рублей, из которых 695,1 миллиона рублей составят средства федерального бюджета.
Башкирии, как утверждают в МинЖКХ, входит в число лидеров среди субъектов России по объемам работ в сфере коммунальной инфраструктуры. Начиная с 2019 года, в республике в рамках нацпроектов была реализована программа «Чистая вода». За эти годы было направлено более 4 миллиардов рублей, построено и введено в эксплуатацию 27 объектов водоснабжения в Абзелиловском, Кигинском, Чишминском, Хайбуллинском, Кушнаренковском районах, а также в городах Бирск, Туймазы, Октябрьский, Стерлитамак и Уфа. Это позволило повысить долю городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой, с 95,8% до 99,6%.
С 2025 года работы по строительству объектов питьевого водоснабжения и капитальному ремонту систем тепло-, водоснабжения и водоотведения в рамках федеральной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» завершены 23 объекта, на это было направлено 1,2 миллиарда рублей.
На 2026 год запланирован капитальный ремонт 175 километров сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Также за счет средств, полученных от списания части задолженности, будет продолжен ремонт и реконструкция еще 181 километра сетей. Общий срок реализации утвержденных планов рассчитан на период до 2028 года.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.