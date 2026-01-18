Ремонт объектов ЖКХ в Башкирии: власти планируют потратить более миллиарда рублей

Башкирии, как утверждают в МинЖКХ, входит в число лидеров среди субъектов России по объемам работ в сфере коммунальной инфраструктуры. Начиная с 2019 года, в республике в рамках нацпроектов была реализована программа «Чистая вода». За эти годы было направлено более 4 миллиардов рублей, построено и введено в эксплуатацию 27 объектов водоснабжения в Абзелиловском, Кигинском, Чишминском, Хайбуллинском, Кушнаренковском районах, а также в городах Бирск, Туймазы, Октябрьский, Стерлитамак и Уфа. Это позволило повысить долю городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой, с 95,8% до 99,6%.