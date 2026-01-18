Названа самая высокооплачиваемая профессия в России

Отмечается, что уровень заработной платы во многом зависит от опыта кандидатов, специфики и условий работы. В вакансиях, как правило, указываются зарплатные вилки, которые отражают различия в квалификации специалистов, графике и формате занятости. Некоторые позиции также предусматривают работу вахтой. При расчете средних зарплатных предложений эксперты учитывали данные о вакансиях для начинающих специалистов с опытом работы от 1 года до 3 лет.