Пермяки начали окунаться в купелях

В ночь на понедельник, 19 января, пермяки, как все православные жители страны, отпразднуют Крещение Господне. На водоемах Пермского края в этом году к Крещенским купаниям подготовлены 58 мест.
При этом в Перми оборудовано две купели:
Первая на Мотовилихинском пруду, а вторая на территории Бахаревского Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского женского монастыря на улице Пристанционная, 38.
На этих площадках организованы безопасные сходы в воду. Во время купаний будут дежурить спасатели, медики и полицейские.
Как сообщают очевидцы, в воскресенье днем на Мотовилихиском пруду пермяки уже начали окунаться в прорубь.