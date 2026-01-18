Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермяки начали окунаться в купелях

Всего в городе организовано два оборудованных места с безопасными сходами в воду, где дежурят спасатели и медики.

Источник: Соцсети

В ночь на понедельник, 19 января, пермяки, как все православные жители страны, отпразднуют Крещение Господне. На водоемах Пермского края в этом году к Крещенским купаниям подготовлены 58 мест.

При этом в Перми оборудовано две купели:

Первая на Мотовилихинском пруду, а вторая на территории Бахаревского Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского женского монастыря на улице Пристанционная, 38.

На этих площадках организованы безопасные сходы в воду. Во время купаний будут дежурить спасатели, медики и полицейские.

Как сообщают очевидцы, в воскресенье днем на Мотовилихиском пруду пермяки уже начали окунаться в прорубь.