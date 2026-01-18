Ричмонд
Детей и подростков в Челябинской области все чаще вовлекают в мошенничество

Злоумышленники манипулируют доверием и любопытством.

Источник: Комсомольская правда

Дети и подростки все чаще сталкиваются с попытками вовлечения в опасные противоправные действия, сообщает канал «Антитеррор 74».

— Злоумышленники маскируют свои намерения под «испытания» или «миссии», манипулируют доверием и любопытством. В основном аферисты действуют через интернет — пишут в мессенджерах и социальных сетях, предлагают «легкие деньги» за выполнение заданий, участие в несанкционированных митингах и различных протестных мероприятиях.

Как ранее рассказывал КП-Челябинск заместитель начальника Управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по Челябинской области Евгений Терентьев, мошенники всегда предлагают слишком заманчивые условия: высокие заработки при отсутствии каких-либо усилий и ответственности:

— Это, конечно, должно насторожить. Но молодежь часто не критично относится к такой информации.

На чем злоумышленники ловят молодое поколение и как этому противостоять?