Детей и подростков в Челябинской области все чаще вовлекают в мошенничество

Дети и подростки все чаще сталкиваются с попытками вовлечения в опасные противоправные действия, сообщает канал «Антитеррор 74».
— Злоумышленники маскируют свои намерения под «испытания» или «миссии», манипулируют доверием и любопытством. В основном аферисты действуют через интернет — пишут в мессенджерах и социальных сетях, предлагают «легкие деньги» за выполнение заданий, участие в несанкционированных митингах и различных протестных мероприятиях.
Как ранее рассказывал КП-Челябинск заместитель начальника Управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по Челябинской области Евгений Терентьев, мошенники всегда предлагают слишком заманчивые условия: высокие заработки при отсутствии каких-либо усилий и ответственности:
— Это, конечно, должно насторожить. Но молодежь часто не критично относится к такой информации.
На чем злоумышленники ловят молодое поколение и как этому противостоять?