Детей и подростков в Челябинской области все чаще вовлекают в мошенничество

— Злоумышленники маскируют свои намерения под «испытания» или «миссии», манипулируют доверием и любопытством. В основном аферисты действуют через интернет — пишут в мессенджерах и социальных сетях, предлагают «легкие деньги» за выполнение заданий, участие в несанкционированных митингах и различных протестных мероприятиях.