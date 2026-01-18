Ричмонд
На резервной ЛЭП для снабжения ЗАЭС начали ремонтные работы

ВЕНА, 18 янв — РИА Новости. На резервной ЛЭП «Ферросплавная-1» для снабжения Запорожской АЭС (ЗАЭС) начались ремонтные работы, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Источник: © РИА Новости

«Начались критически важные ремонтные работы на ключевой резервной линии электропередачи “Ферросплавная-1” напряжением 330 кВ, соединяющей Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины, в рамках очередного режима прекращения огня, достигнутого при посредничестве МАГАТЭ», — приводятся слова Гросси в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х.

Уточняется, что работы выполняет украинская ремонтная бригада, при этом команда МАГАТЭ находится на месте и контролирует ход ремонта.

Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
