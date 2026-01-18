Ричмонд
СК сделал заявление после ЧП с падением глыбы снега с крыши на девушку в Минске

СК предупредил белорусов после ЧП в Минске, где снежная глыба с крыши ТЦ упал на девушку.

Источник: Комсомольская правда

В Следственном комитете обратились к белорусам после ЧП с падением глыбы снега с крыши торгового центра на 17-летнюю девушку в Минске. Информацию опубликовал телеграм-канал ведомства.

Ранее СК сообщил, что упавшая с крыши Dana Mall снежная глыба травмировала 17-летнюю девушку.

В СК напомнили белорусам, что зимой снег и наледь могут внезапно сходить с крыши, поэтому нужно проявлять особую осторожность. В ведомстве предупредили, что перед тем, как проходить вдоль здания, нужно посмотреть, чтобы не было снежных «шапок» на крыше. Также нужно обходить огороженные лентой участки и запретить детям стоять и играть у стен домов. По тротуарам вдоль домов лучше ходить без наушников, чтобы услышать предупреждающий треск или крики прохожих.

— Управляющим организациям необходимо своевременно очищать крыши и ограждать зоны работ, — подчеркнули в СК.

Еще МЧС сказало о поисках 19-летнего парня, пропавшего в лесу под Минском 17 января.

Кроме того, в МЧС сообщили, что в Могилевском районе четыре человека погибли во время пожара в жилом доме.

Ранее синоптики сказали белорусам подготовиться к крещенским морозам и пояснили, когда потеплеет: «Сибирский антициклон».

Также и синоптик Дмитрий Рябов предупредил об усилении холодного антициклона с центром над Беларусью.