СК сделал заявление после ЧП с падением глыбы снега с крыши на девушку в Минске

В СК напомнили белорусам, что зимой снег и наледь могут внезапно сходить с крыши, поэтому нужно проявлять особую осторожность. В ведомстве предупредили, что перед тем, как проходить вдоль здания, нужно посмотреть, чтобы не было снежных «шапок» на крыше. Также нужно обходить огороженные лентой участки и запретить детям стоять и играть у стен домов. По тротуарам вдоль домов лучше ходить без наушников, чтобы услышать предупреждающий треск или крики прохожих.