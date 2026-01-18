В Ростове нашли 68-летнего водителя Mazda, который парковался на тротуаре

В Ростове-на-Дону сотрудники местной Госавтоинспекции обнаружили в интернете сообщение о нарушении правил парковки водителем Mazda. В ходе проверки они установили личность нарушителя: им оказался 68-летний местный житель.
— В отношении нарушителя составлен административный материал, — уточнили в ведомстве.
Речь идет о нарушениях, связанных с остановкой или стоянкой на пешеходном переходе и ближе пяти метров перед ним, а также о парковке, которая может мешать пешеходам.
В ведомстве напомнили, что парковка на тротуарах запрещена. Водителей просят не оставлять машины там, где они перекрывают проход и вынуждают людей выходить на проезжую часть.
В Ростове Госавтоинспекция вычислила нарушителя парковки по фото из сети. Фото: Госавтоинспекция РО.
