Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Итоги массовых рейдов в Уфе: пойманы 10 пьяных водителей

В Уфе задержали 10 пьяных водителей.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе сотрудники Госавтоинспекции провели традиционные массовые рейды, направленные на выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения. В рамках профилактического мероприятия было проверено более 250 транспортных средств.

Как сообщает городская ГАИ, в ходе проверок было выявлено десять водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения. Всего за различные нарушения ПДД составлено более 40 административных протоколов.

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем. Если вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте управления транспортом водителем в состоянии опьянения, можно сообщить об этом по телефону горячей линии МВД Башкирии 8 (347) 279−32−92 или через телеграм-бот @GIBDDRB_02bot.

Кроме того, в ведомстве напомнили о важности и обязательности использования детских удерживающих устройств, которые должны соответствовать росту и весу ребенка.