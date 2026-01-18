Итоги массовых рейдов в Уфе: пойманы 10 пьяных водителей

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем. Если вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте управления транспортом водителем в состоянии опьянения, можно сообщить об этом по телефону горячей линии МВД Башкирии 8 (347) 279−32−92 или через телеграм-бот @GIBDDRB_02bot.