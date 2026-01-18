Итоги массовых рейдов в Уфе: пойманы 10 пьяных водителей

В Уфе сотрудники Госавтоинспекции провели традиционные массовые рейды, направленные на выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения. В рамках профилактического мероприятия было проверено более 250 транспортных средств.
Как сообщает городская ГАИ, в ходе проверок было выявлено десять водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения. Всего за различные нарушения ПДД составлено более 40 административных протоколов.
Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем. Если вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте управления транспортом водителем в состоянии опьянения, можно сообщить об этом по телефону горячей линии МВД Башкирии
Кроме того, в ведомстве напомнили о важности и обязательности использования детских удерживающих устройств, которые должны соответствовать росту и весу ребенка.