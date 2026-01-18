Ричмонд
Собянин: первый в РФ беспилотный трамвай прошел 27 тыс. км без нарушений ПДД

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Новые отечественные беспилотные трамваи прошли уже порядка 27 тысяч километров в тестовом режиме, ни разу при этом не нарушив правила дорожного движения и избегая аварийных ситуаций. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Источник: РИА "Новости"

«Мы проехали 27 тысяч километров уже на этих трамваях, ни одного нарушения правил дорожного движения или аварий со стороны трамвая не было», — рассказал мэр столицы. Он напомнил, что уже к 2030 году две трети всех московских трамваев будут функционировать в беспилотном режиме.

Собянин отметил четкую и безопасную работу беспилотных трамваев. «Когда я сидел на месте водителя и когда в неположенном месте мама проходила с коляской поперек движения трамвая, мне было не по себе, — поделился мэр своими впечатлениями от поездки. — Но трамвай остановился, маму пропустил, и мы поехали дальше».

16 января президент РФ Владимир Путин в сопровождении мэра столицы и ряда российских министров осмотрел выставку, посвященную развитию беспилотных технологий страны и последним достижениям в этой области. В числе прочего главе государства продемонстрировали уже использующийся беспилотный трамвай «Львенок», а также первый в РФ беспилотный поезд «Москва-2026», который на данный момент готовится к выходу в рейс.

