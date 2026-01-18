Собянин: первый в РФ беспилотный трамвай прошел 27 тыс. км без нарушений ПДД

«Мы проехали 27 тысяч километров уже на этих трамваях, ни одного нарушения правил дорожного движения или аварий со стороны трамвая не было», — рассказал мэр столицы. Он напомнил, что уже к 2030 году две трети всех московских трамваев будут функционировать в беспилотном режиме.
Собянин отметил четкую и безопасную работу беспилотных трамваев. «Когда я сидел на месте водителя и когда в неположенном месте мама проходила с коляской поперек движения трамвая, мне было не по себе, — поделился мэр своими впечатлениями от поездки. — Но трамвай остановился, маму пропустил, и мы поехали дальше».
16 января президент РФ Владимир Путин в сопровождении мэра столицы и ряда российских министров осмотрел выставку, посвященную развитию беспилотных технологий страны и последним достижениям в этой области. В числе прочего главе государства продемонстрировали уже использующийся беспилотный трамвай «Львенок», а также первый в РФ беспилотный поезд «Москва-2026», который на данный момент готовится к выходу в рейс.