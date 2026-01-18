Скончалась глава Республиканского центра ПМСП

О кончине врача сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова. Глава Минздрава отметила, что Касымова была лидером реформ в ведомстве и всех преобразований на первичном уровне.
«Это огромная, невосполнимая утрата для всей отрасли. Именно на базе Республиканского центра первичной медико-санитарной помощи под ее руководством отрабатывались и внедрялись пилотные проекты, которые впоследствии стали основой для системных преобразований и повышения доступности медицинской помощи для населения. Айгуль Кубашевна запомнится как талантливый организатор здравоохранения, блестящий менеджер, профессионал с государственным мышлением и редким чувством ответственности», — написала Альназарова.
Также министр отметила преданность покойной медицине.
«Ее отличали искренний энтузиазм, преданность профессии и глубокое понимание миссии врача и управленца. Она была человеком большой души, открытым, внимательным к людям, умеющим поддержать, вдохновить и повести за собой команду. Светлая память о ней навсегда сохранится в сердцах коллег, учеников и всех, кому посчастливилось с ней работать. Приношу искренние соболезнования родным и близким, коллегам и всему медицинскому сообществу. Скорбим вместе с вами. Светлая память». Акмарал Альназарова.