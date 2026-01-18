Российские кинотеатры начали показывать фильм «Аватар: Пламя и пепел»

Словом, лучше уж такой «Аватар», чем никакого, — будет что внукам показать. А его, конечно, будут показывать. Утверждение, что фильм не оставил следа в культуре, разумеется, несостоятельно: он как минимум открыл ящик Пандоры и сделал формат 3D стандартом для всех блокбастеров — не говоря уже о том, что благодаря нему в шоу Saturday Night Live вышел великий скетч про шрифт Papyrus с Райаном Гослингом. Однако эта работа Кэмерона, безусловно, не растворилась в нашей жизни, как, например, «Терминатор» и «Титаник», — и как бы болтается в ней комочком, сама по себе. Мы не говорим цитатами из «Аватара», но исправно ходим на него в кино. Первая часть по-прежнему удерживает статус самого кассового фильма в истории (с учетом инфляции — второго). За те три недели, что новая серия добиралась до российского параллельного проката из-за «новогодней битвы» сказок, у нее в кармане образовалось $1,2 млрд: хуже первых двух, но все еще умопомрачительно.