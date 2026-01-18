Китай и Казахстан развивают совместные технологии в АПК

«Для нас большая честь принимать представителей одного из ключевых инвестиционных партнеров КНР — стратегического партнера Казахстана и нашего университета в сфере образования, науки и аграрных технологий. Наша общая цель — выстроить эффективную модель, при которой наука, производство и инвестиции работают как единая система. Проект предусматривает создание экспериментальных полей, лабораторий, современной инфраструктуры, вовлечение ученых и студентов вуза. Мы ожидаем, что это позволит сформировать устойчивую экспортно-ориентированную аграрную платформу и расширить посевные площади семеноводства до 1 000 гектаров. Мы рассматриваем такое сотрудничество как долгосрочное стратегическое партнерство. Уверены, что объединение потенциала наших стран даст ощутимый эффект для агропромышленного комплекса региона и укрепит казахско-китайское сотрудничество», — отметил на встрече с китайскими партнерами Председатель правления — ректор Kozybayev University Ербол Исакаев.