Чуть не отдала все деньги: уфимка-пенсионерка попалась на уловку аферистов, но ее спас сын

В Уфе 69-летняя жительница едва не стала жертвой крупной аферы, связанной с псевдоинвестициями. Как сообщает МВД Башкирии, пенсионерка увидела в интернете заманчивое объявление об инвестировании и оставила свой номер телефона.
С ней вскоре связался человек, представившийся специалистом по инвестициям. Он убедил женщину перевести минимальную сумму для «начала заработка». После этого потерпевшей позвонили с другого номера и, притворившись юристами, пригрозили подать иск за «присвоение средств брокера». Чтобы «обезопасить» свои деньги, мошенники потребовали вывести все средства со счета на предоставленные ими реквизиты.
Ситуацию спас сын пенсионерки, который приехал к ней и застал ее за общением с незнакомцами. Поняв, что это мошенники, он немедленно остановил мать, и они вместе отправились в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
МВД напомнило о необходимости соблюдать простые правила финансовой безопасности: никогда не сообщать посторонним коды из SMS, данные банковских карт и не переводить деньги на незнакомые счета. Следует всегда перепроверять информацию, особенно касающуюся финансов, и не поддаваться на давление. При малейших подозрениях в общении с незнакомцами по телефону или в интернете разговор лучше прервать.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.