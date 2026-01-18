Чуть не отдала все деньги: уфимка-пенсионерка попалась на уловку аферистов, но ее спас сын

МВД напомнило о необходимости соблюдать простые правила финансовой безопасности: никогда не сообщать посторонним коды из SMS, данные банковских карт и не переводить деньги на незнакомые счета. Следует всегда перепроверять информацию, особенно касающуюся финансов, и не поддаваться на давление. При малейших подозрениях в общении с незнакомцами по телефону или в интернете разговор лучше прервать.