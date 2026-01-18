В Цимлянске отменили крещенские купания в ночь на 19 января

Администрация Цимлянского городского поселения сообщила, что в ночь с 18 на 19 января в Цимлянске не будут проводить мероприятия по оборудованию места для крещенских купаний.
Решение объяснили действием указа губернатора Ростовской области об ограничении массовых мероприятий, а также участившимися атаками БПЛА в регионе.
— Купание в необорудованных местах запрещено. Просим не рисковать и выбирать только официально подготовленные купели, — напомнили в администрации поселения.
В этом году в Ростовской области открыли 70 мест для обрядового купания, восемь из которых находятся в Ростове-на-Дону.
— Все официальные площадки оборудованы удобными подходами и спусками, а также пунктами обогрева и переодевания, — уточнили в региональном МЧС.
