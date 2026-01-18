Около тысячи человек обеспечат безопасность на Крещение в Иркутской области

В период празднования Крещения Господня, с 18 по 20 января, ГУ МЧС России по Иркутской области будет переведено на усиленный режим работы. Для обеспечения безопасности планируется задействовать около тысячи человек. Это инспектора Центра ГИМС, спасатели, работники здравоохранения и муниципалитетов, полицейские, представители казачества и других общественных объединений, военнослужащие. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном МЧС.