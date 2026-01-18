Около тысячи человек обеспечат безопасность на Крещение в Иркутской области

В период празднования Крещения Господня, с 18 по 20 января, ГУ МЧС России по Иркутской области будет переведено на усиленный режим работы. Для обеспечения безопасности планируется задействовать около тысячи человек. Это инспектора Центра ГИМС, спасатели, работники здравоохранения и муниципалитетов, полицейские, представители казачества и других общественных объединений, военнослужащие. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном МЧС.
— На контроле находятся 76 иорданей в 46 населенных пунктах: 38 проруби предназначены для купания, 38 — для забора воды, — говорится в сообщении.
Все санкционированные иордани прошли проверку. Осмотрены участки рек и озер, где запланирована организация купален, проведены замеры толщины ледового покрова, проверено соблюдение необходимых требований и мер по обеспечению безопасности массового выхода людей на лед. В местах оборудования мест массового купания на береговой линии планируется развернуть 44 пункта обогрева. Вечером и ночью на площадках предусмотрено дополнительное освещение.